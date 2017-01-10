МИД оценил перспективы подписания соглашения об "открытом небе" с ЕС
В министерстве отметили, что договор об "открытом небе" с ЕС может быть разблокирован в ближайшее время.
В украинском правительстве надеются на быстрое разблокирование подписания договора о совместном авиационном пространстве (так называемое "открытое небо") и заявляют о предварительных договоренностях по этому вопросу.
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Об этом заявила в интервью "Европейской правде" Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции.
"Надеюсь, мы наконец завершим так называемое соглашение об "открытом небе", - заявила она, перечисляя планы на 2017 год.
Зеркаль утверждает, что у Киева "есть основания для оптимизма".
"Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к открытому небу", - пояснила она.
По словам заместителя министра, Британия предварительно согласилась на такую схему.
Как известно, подписание соглашения о совместном авиапространстве заблокировано с конца 2013 года из-за спора Великобритании и Испании относительно статуса аэропорта Гибралтара. Заключение данного соглашения должно открыть доступ дешевым авиалиниям на украинский рынок.