МИД оценил перспективы подписания соглашения об "открытом небе" с ЕС

В украинском правительстве надеются на быстрое разблокирование подписания договора о совместном авиационном пространстве (так называемое "открытое небо") и заявляют о предварительных договоренностях по этому вопросу.

Читайте такжеУкраина рассчитывает подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в 2017 году

Об этом заявила в интервью "Европейской правде" Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции.

"Надеюсь, мы наконец завершим так называемое соглашение об "открытом небе", - заявила она, перечисляя планы на 2017 год.

Зеркаль утверждает, что у Киева "есть основания для оптимизма".

"Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к открытому небу", - пояснила она.

По словам заместителя министра, Британия предварительно согласилась на такую схему.

Как известно, подписание соглашения о совместном авиапространстве заблокировано с конца 2013 года из-за спора Великобритании и Испании относительно статуса аэропорта Гибралтара. Заключение данного соглашения должно открыть доступ дешевым авиалиниям на украинский рынок.