В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств

Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней.

Как говорится в сообщении МИНЗДРАВА на странице в Facebook, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.

"Раньше процедура длилась 1-2 года, и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств", - отмечают в МИНЗДРАВЕ.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о приказ МИНЗДРАВА №1245 от 18.11.2016 г. "Об утверждении Порядка рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, зарегистрированные компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза".