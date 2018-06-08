Новый закон об электроэнергетике: что ожидать потребителям

Верховная Рада вада конце сентября 2016 года одобрила в первом чтении многострадальный законопроект «О рынке электрической энергии». Он был принят с большими трениями, многих политиков, похоже, напугали изменения, которые в течение следующих двух лет будут внесены в работу украинской, хронически недофинансированной и монополизированной энергетики.

В отличие от депутатов эксперты уверены в необходимости данного закона и сетуют лишь на то, что руки к нему дошли только сейчас. Ведь законопроект, который разрабатывало правительство Яценюка еще в 2014 году, должен привнести ряд революционных новаций и в итоге создать конкурентный рынок электроэнергии, когда конечный потребитель сможет сам выбрать поставщика электроэнергии.

Правда, пока делать однозначные выводы еще рано. К законопроекту уже подано около 1000 поправок, что может полностью изменить первоначальный замысел реформы.

Но и продолжать оставаться с нынешней моделью рынка электроэнергии страна уже не может. Слишком много возникает проблем - хроническое недофинансирование, изношенность оборудования, постоянный круговорот миллиардных долгов. Потребители должны «Энергорынку», «Энергорынок» должен генерации и т.д.

Как правильно поступить, будет ли новая модель рынка электроэнергии выгодна потребителю обсудили участники круглого стола в рамках совместного с Представительством ЕС в Украине проекта «#EUkraine».

Андрей Перевертаев, специалист в области энергетики группы координации проектов Министерства энергетики и угольной промышленности:

Данный законопроект внедряет европейскую модель работы рынка электроэнергии, которая предполагает следующие основные преимущества: первое - интеграция рынков, второе - свободный выбор поставщиков. К моменту открытия рынка появится достаточно большое количество независимых поставщиков, которые смогут предлагать свои услуги.

На сегодняшний день законопроект подготовлен ко второму чтению, получено более 1000 предложений от депутатов. До сих пор мы не нашли компромисса по отдельным сложным вопросам, таким как переходной период, ответственность возобновляемых источников за небаланс.

Приблизительно в феврале-марте мы сможем документ внести на рассмотрение Верховной Радой для голосования во втором чтении. Формально законопроект сейчас учитывает все требования Третьего энергопакета ЕС, его разработка ведется при тесной координации с представительством Секретариата Энергетического Сообщества.

После принятия закона начнется подготовительный период – подготовка инфраструктуры, внедрение и тестирование программного обеспечения. Подготовительный период займет не менее 2 лет. Примерно к апрелю 2019 года рынок откроется для промышленных потребителей, а дальше начнется переходной период, не менее 1,5 года. А в июле 2020 года рынок откроется для всех, включая бытовых потребителей.

Владимир Евдокимов, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ):

Постулат - «что ожидать населению в первую очередь» - для комиссии определяет необходимость социализации как самого закона, так и механизмов и методов его внедрения, хотя бы на начальном этапе. Так как на начальном этапе внедрения закона очень много будет непонятных вещей, неопределенности. Пока будет формироваться рынок, формироваться определенные его сегменты, то будет тяжело спрогнозировать, какие будут цены на соответствующих рынках, и это может повлиять на конечного потребителя и, в первую очередь, на бытового.

Но комиссия поддерживает принятие этого закона, так как он действительно существенно меняет отношения на рынке электроэнергии. Он сделает рынок более конкурентным, создаст условия для полноценного сотрудничества с ЕС, где такие рынки уже существуют давно. Опыт европейских стран по внедрению новой модели рынка показал, что весь груз реформы ложится на конечного потребителя. За все платит потребитель. Это подтверждает и опыт реформы, который у нас был в девяностых годах, когда также был поднят вопрос - каким образом сдерживать рост цен.

На наш взгляд, госорганы управления и регулирования должны обеспечить такие условия реализации этого закона, чтобы главным был вопрос защиты потребителя, в первую очередь, бытового. Поэтому комиссия на всех этапах разработки, обсуждения законопроекта отстаивала вопросы, которые относились к защите бытового потребителя.

По нашему мнению, цены для бытового потребителя должны постепенно приходить к экономически обоснованным, но для этого необходим переходной период, который комиссия и предложила. Этот период даст возможность избежать резкого роста цен на начальном этапе открытия рынка.

Главная задача комиссии заключалась в том, чтобы обеспечить постепенное повышение цен для населения, приведения их к экономически обоснованным. Еще один важный момент - решение ряда организационных вопросов, т.к. с принятием нового закона должна быть проведена реструктуризация отрасли, на что потребуются средства. Поэтому мы инициировали переходной период.

Юрий Гнатюк, директор госпредприятия «Энергорынок»:

Европейская модель рынка электроэнергии является результатом эволюции построения взаимоотношений между участниками рынка и стремлением страны обеспечить потребителей электроэнергией по экономически обоснованным ценам. Также это способствует приходу инвестиций в отрасль и повышению качества электропоставок. К сожалению, в сегодняшней модели рынка электроэнергии Украины эти факторы отсутствуют. Но они реальны после принятия нового закона о рынке электроэнергии.

Второй тезис – отсутствие долгов. Эффективное внедрение и функционирование новой модели рынка может быть только при полной оплате потребленной услуги со стороны всех потребителей. Главное, чтобы этот вопрос был решен до начала работы новой модели рынка, как минимум, во время переходного периода. Необходимо урегулировать задолженность, которая возникла до внедрения новой модели рынка, и не допустить ее возникновения после. Мы совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), участниками рынка уже разработали проект закона об урегулировании задолженности на оптовом рынке электроэнергии. Он был официально опубликован на сайте регулятора. Он имеет право на существование, возможно, с некоторой доработкой. Это - болезненный вопрос, но его действительно нужно решать. На наш взгляд, есть возможность задолженность существенно сократить.

Третий тезис – рынок топлива. Это также является главной предпосылкой честной и прозрачной конкуренции генераций. Пока каких-то предпосылок его создания нет, но во время внедрения новой модели рынка желательно этот рынок создать.

Также переходной период - это практически переход от административной модели к конкурентной. Украина во время переходного периода должна воспользоваться лучшими европейскими практиками и опытом наших европейских партнеров. По нашим оценкам, новая модель рынка позволит за счет конкуренции все-таки снизить цены на электроэнергию, но, к сожалению, только в долгосрочной перспективе.

Во время переходного периода и после него, как и в существующей модели рынка, одной из функций «Энергорынка» будет работать на уменьшение оптово-рыночной цены. Нашими специалистами разработана модель, которая позволяет рассчитать некоторые риски и ожидаемые цены. Поэтому мы рекомендуем, и будем поддерживать наиболее низкие цены, хотя бы для бытовых потребителей в краткосрочной перспективе. Также одна из целей переходного периода - дать время участникам рынка и потребителям адоптироваться к новой модели с минимальными рисками.

Со своей стороны хочу сказать, что предприятие готово к любому сценарию, к любой модели реализации переходного периода, в том числе с государственным трейдером, или без него. Нашим главным приоритетом остается обеспечение стабильной работы оптового рынка электроэнергии во время перехода к конкурентной работе рынка и формирование соответствующих предпосылок к созданию европейский модели рынка.

В ходе данной реформы также произойдет трансформация «Энергорынка», будут созданы два новых сегмента, два новых предприятия – рынок «на сутки вперед» - публичное акционерное общество, будет создан гарантированный покупатель, на которого государством будут возложены функции по оплате производителям из возобновляемых источников энергии.

Андрей Немировский, руководитель проектов и программ госпредприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго»:

Относительно новой модели рынка и роли «Укрэнерго» в условиях нового рынка. К нашим полномочиям будут отнесены балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг, то есть, эти рынки будут самыми оперативными, они будут не долгосрочными, поэтому на них будет разыгрываться, возможно, самая дорогая электроэнергия – эта электроэнергия будет компенсировать краткосрочные небалансы, которые будут в системе.

Также «Укрэнерго» продолжит выполнять функции главного диспетчера. Сейчас в нашей компании ведется работа по корпоратизации, подготовлены некоторые решения правительства, к сожалению, принятого решения нет, но проект есть – это, во-первых. Во-вторых, требования Третьего энергопакета ЕС и требования нового рынка — независимость процедуры диспетчеризации электроэнергии и покупки балансирующей электроэнергии и вспомогательных услуг, то есть, это должны быть независимые одна от другой две функции.

В новой модели рынка «Укрэнерго» будет выполнять, как и выполняло, функции оператора системы передачи, будет центральной стороной балансирующего рынка. Также у нас будет функция администратора коммерческого учета и коммерческого расчета - это больше относится к промышленным предприятиям. В новой модели рынка будет интересный инструменту у НКРЭКУ. Она будет иметь сильные рычаги наказания за неадекватное поведение того или иного участника процесса. Как мне известно, штрафы могут достигать до 10% от оборота средств участника - это очень существенный момент.

Что касается ценообразования, то мы ожидаем увеличения конкуренции на рынке, когда бытовой потребитель, в перспективе через 3-4 года, сможет достаточно быстро выбирать себе поставщика электроэнергии. Потребитель сможет в короткие сроки сменить поставщика - в течение порядка 3 месяцев. То есть, будет конкуренция, и мы ожидаем как эффект снижение цены и увеличение качества предоставления услуги.

Уровень конкуренции повысится после синхронизации украинской энергосистемы и ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – УНИАН). По этому вопросу ведется серьезная работа, и в начале следующего года мы ожидаем конкретный пошаговый план реализации этой интеграции. Он разрабатывается пятью системными операторами - Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Швейцария и мы. Этот план предусматривает интеграцию украинской и молдавской энергосистемы в ENTSO-E.

Это значит, что нашей генерации так или иначе, в какой-то мере - на 20%, 30%, до 50%, придется конкурировать ценой. При новой модели рынка, при синхронизации работы рынков любой украинский завод сможет теоретически купить электроэнергию в Словакии.

Константин Петриковец, заместитель директора Центра по внедрению новой модели рынка госпредприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»:

Мы надеемся, что атомная электроэнергия, особенно на первых этапах после внедрения нового рынка, будет конкурентоспособной, а ее цена будет самой низкой. Ведь на атомную энергетику будет возложен груз, чтобы в какой-то мере защитить население от резкого увеличения цен, что может быть возможным, и это известно из международной практики - в случае осуществления реформы на первом этапе есть некоторое повышение цен, но потом, благодаря конкуренции, идет снижение. Это повышение будет зависеть также от того, какие меры будут предприняты государством, регулирующими органами. Эти меры могут быть взвешенными и резкие прыжки цен не будут допущены.

Закон предусматривает возможность продажи напрямую потребителю электроэнергии, произведенной «Энергоатомом», и мы надеемся работать на рынке двухсторонних контрактов, создавать нормальную рыночную конкурентную среду. На данный момент цена электроэнергии, которая производиться атомными станциями, является самой низкой в стране, есть несколько факторов, которые влияют на такую ситуацию. Исходя из международного опыта, цены на внутреннюю энергию, произведенную атомными станциями, находятся на уровне цены электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями.

Хосе Мануэль Хернандез Мартинез, первый секретарь программы «Конкурентная политика и энергетические рынки» Представительства ЕС в Украине:

К законопроекту подано более 1000 поправок, которые еще должны быть обсуждены, и поэтому тяжело дать оценку, отвечает ли он европейским требованиям. Сейчас мы можем оценить, какие принципы заложены в законопроект, исходя из той версии закона, которая была подана на первое чтение. Основываясь на этой информации, закон предусматривает огромный объем реформирования сектора. Предусматриваются большие изменения, связанные с генерацией, передачей и распределением электроэнергии.

Мы ожидаем, что будет осуществлен переход от административной системы генерации и поставок к конкурентной. Энергосети останутся природными монополиями, в результате они будут отделены от рыночной деятельности. Они будут находиться под регулированием цен, и на них будут также распространяться правила доступа третьих сторон. Очень важный момент заключается в защите прав потребителей. Он включает право потребителя выбирать поставщика услуг, иметь информацию относительно потребления, предусматривается защита наиболее уязвимых потребителей и т.д.

Что наиболее важно - этот законопроект, в первую очередь, закладывает основные принципы. С принятием закона необходимо будет разработать целый ряд законов и правил, которые будут направлены на его имплементацию и реализацию. Без разработки этого вторичного законодательства вся работа будет остановлена. Сейчас, когда все принципы уже есть в законодательстве, все же имеются некоторые аспекты, которые не совсем соответствуют нормам европейской модели. В частности, речь идет о мерах переходного периода, о переходе от той модели, которая существует сейчас, к новой. Думаю, что все участники процесса очень внимательно отслеживают ситуацию, и это будет учтено в конечном варианте закона.

Что касается цен, то, возможно, ситуация для Украины является немного особенной, учитывая, что на протяжении 20 лет не было осуществлено существенных инвестиций. Но что касается стран ЕС, то в некоторых из них произошло значительное снижение цен. Нельзя сказать, что открытие рынка ведет к падению цен, обычно все зависит от того, какая модель рынка и какая конкретная ситуация имела место в стране на момент открытия рынка. Но в любом случае реформа ведет к прозрачности, к экономической обоснованности цен и более эффективной работе компаний.

Вячеслав Бутко, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений:

Я сомневаюсь, что потребитель выиграет, потому что, мне кажется, если этот закон будет принят и будет подготовлена масса подзаконных актов, то мы все равно упускаем из внимания высокую монополизацию нашего рынка производителей электроэнергии. И может случиться так, как произошло в Эстонии, Болгарии, где после принятия рынка двухсторонних контрактов и после реформирования, цены не только не снизились, а даже выросли. В частности, в Болгарии для бытовых потребителей, а в Эстонии - для промышленных потребителей, и это объяснялось тем, что рынок производителей высоко монополизирован, цены не снижаются, а растут.

Сергей Дяченко, эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова:

Ключевым моментом будет организационное реформирование атомной отрасли, очевидно, должен быть сделан упор на развитие атомной генерации. С точки зрения энергетической безопасности - это будет ключевая отрасль. Второй важный момент - капитальные затраты.

Не секрет, что у нас крайне изношена отрасль, особенно тепловая генерация. 25 лет сдерживалась инвестиционная составляющая для того, чтобы сдерживать повышение цен. От 30 до 60 млрд долл. необходимо, чтобы привести отрасль к европейским экономическим и экологическим характеристикам. Если это отпустить в тариф, то будем иметь и соответствующие цены. Поэтому хотя бы на переходной период нужно сохранить механизм госрегулирования данной сферы.

Юлия Носулько, руководитель департамента регуляторной политики энергохолдинга ДТЭК:

Многие критикуют применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка», которая значительно повышает стоимость электроэнергии, произведенной тепловой генерацией. Сможет ли ДТЭК конкурировать в новой модели рынка?

Мы, безусловно, готовы конкурировать, а во-вторых, когда работает нормальный рынок, у вас никто не спрашивает, сколько средств вы потратили на покупку угля или другого ресурса. Это уже ваша проблема, как вы сможете реализовать электроэнергию, которую вы произвели.

Когда есть рынок, на котором ты можешь предложить много видов продуктов, то появляется больше возможностей, даже если высокая конкуренция. Если говорить о развитии возобновляемой энергетики, то она характерна непостоянным графиком производства электроэнергии, ее нужно балансировать. При всем уважении к атомщикам, они этого делать не могут и не смогут, это может делать тепловая генерация, гидрогенерация, то есть, это поле для тепловой генерации. Предоставление вспомогательных услуг, предоставление резервов мощности, то есть, когда есть много продуктов вне зависимости от конкуренции, есть больше возможностей и, конечно, компания будем этим пользоваться и находить свое место.

Что же будет происходить после реформы рынка? Если мы говорим, что через 2 года рынок уже должен стартовать, по крайней мере, для больших потребителей, то с одной стороны два года — это достаточно большой период, а с другой - абсолютно короткий, с той точки зрения, какую подготовительную работу нужно выполнить. Это - большая подготовительная работа как для энергокомпаний, так и для потребителей.

Например, у больших потребителей впервые появляется возможность контрактовать с производителями. Во-вторых, как говорил коллега из «Укрэнерго» о рынке вспомогательных услуг, у большого потребителя есть возможность выходить на этот рынок. Он может на протяжении короткого периода очень существенно снизить нагрузку и получить за это оплату на рынке вспомогательных услуг, то есть, это абсолютно новые возможности, которых ранее не было.

Относительно небольших потребителей, то полностью исчезнет привязка к сетям облэнерго. Да, он пользуется теми же сетям, но тут уже появляется рыночная власть потребителя. Уже поставщик будет бегать за потребителем, а не наоборот.

В законопроекте также предусматривается такой вид поставщиков, как поставщики универсальных услуг - специализированные поставщики, которые создаются, чтобы защитить малых потребителей (население, малый бизнес), которые традиционно не так часто меняют поставщика. Универсальный поставщик будет регулироваться по некоторым правила НКРЭКУ.

Никто не говорит, что завтра будет коммунизм или будет очень хорошо, но если мы будем консервировать ту ситуацию, которая есть, то хорошо не будет никому, будет только хуже.

Василий Котко, президент ВОО «Энергетическая ассоциация Украины»:

Мы сейчас не имеем рынка электроэнергии, у нас оптовый рынок электроэнергии, рынка розничного у нас нет, нет у нас рынка вспомогательных услуг, у нас нет многих сегментов настоящего рынка. Этап строительства этого рынка, этап перехода на этот рынок — абсолютно необходимый этап, чтобы мы начали говорить о таких вещах, как умные сети, распределенная генерация и т.д.

Необходимо прямо сказать, что перейдем мы на новый рынок или не перейдем, но всех ожидает лишь повышение тарифов на электроэнергию, потому что мы за 20 лет накопили множество проблем в энергетике, которые требуют денег и еще раз денег. За это при всех условиях и во всех странах платит потребитель.

Наша тепловая генерация в 8 раз превышает экологические нормы, которые есть в Европе. Есть обязательство Украины перейти к 2029 году на европейские нормы по экологии. 6 лет назад расчеты показывали, что это - 100 млрд грн, сейчас я оцениваю приблизительно в 200 млрд грн. Распределительные сети изношены на 60%, мы переходим на стимулирующее тарифообразование и надеемся, что мы их модернизируем, это еще около 60 млрд грн.

20 лет велась политика откладывать проблемы на потом, мы уже дооткладывались, дальше откладывать уже некуда. Переход на новый рынок - абсолютно необходимый шаг. Этот рынок - очень прогрессивное дело, он в итоге снизит шоковую нагрузку повышения тарифов, которое нас бы ожидало, если бы мы ничего не делали.

Игорь Орел (УНИАН)