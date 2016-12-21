Украинский экспорт составляет половину ВВП страны - торговый представитель

Украинский экспорт на текущий момент составляет порядка 50% украинского ВВП, при этом прирост экспорта на 100 млн долл. обеспечивает прирост экономики в размере порядка 0,1%.

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Об этом в ходе заседания правительства сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Экспорт составляет порядка 50% нашего ВВП. Каждые 100 млн долл. экспорта дают нам прирост ВВП в 0,1%. Поэтому бороться надо за каждую тысячу долларов экспорта», - сказала Микольская.

В то же время, она отметила, что борьба за продвижение экспорта идет очень непросто, поскольку Украина находится в конкурентной среде. В этой связи, крайне необходима помощь специальных институтов, работа которых направлена на поддержку экспорта и экспортеров. Одним из таких институтов, по словам Микольской, является Офис продвижения экспорта, который начал работу в 2015 году, а также экспортно-ориентированные проекты, которые финансируются донорами Украины.

Микольская сообщила, что силами Офиса уже проведены несколько деловых форумов и торговых миссий. «Порядка 60% компаний, которые работали с нами в рамках торговых миссий, заявили, что уже нашли контрагентов на внешних рынках», - сказала Микольская.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив отмечал, что основой экономического роста Украины в следующем году станет увеличение объемов экспорта отечественных товаров на внешние рынки и привлечение иностранных инвестиций. Кубив отметил, что за 9 месяцев 2016 года объем украинского экспорта составил 32,3 млрд долл., но, по его мнению, Украина должна работать над увеличением этого показателя. Для развития этого направления украинское правительство намерено разработать ряд решений для бизнеса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Офис по продвижению экспорта был создан в 2015 году. За время своего существования при его поддержке прошли 7 бизнес-форумов, которые посетили более 2600 компаний, организованы торговые миссии в Канаду, Францию, Малайзию Литву, Кению и Танзанию. Офис является координатором разработки Национальной экспортной стратегии и создания базы экспортеров с 3500 контактами.