Кабмин планирует в ближайшее время утвердить Экспортную стратегию

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время представить, рассмотреть и утвердить Экспортную стратегию, предполагающую определение ключевых экспортных отраслей, важнейших внешних рынков, а также план действий по развитию экспорта в целом.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы международной конференции «Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

«В ближайшее время мы утвердим Экспортную стратегию. Я готов снаряжать миссии в любые страны, проводить встречи с послами столько, сколько нужно, чтобы экспортеры наращивали свое присутствие на международных рынках, - сказал Гройсман. - Украина обречена на успех. Что нам мешает? Отсутствие государственной позиции по ряду вопросов, популизм и коррупция - это то, что нужно искоренить».

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-октября 2016 года составил 4,934 млрд долл., что в 1,6 раза больше дефицита за январь-октябрь 2015 года на уровне 3,005 млрд долл. Экспорт товаров за отчетный период составил 26,790 млрд долл., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, импорт сократился на 2% - до 31,724 млрд долл.

Экспорт в страны ЕС в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,1% - до 8,565 млрд долл., импорт – на 8,6%, до 11,886 млрд долл.