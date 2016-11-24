В Черкасской области создали центр поддержки фермерства за грант Евросоюза

Помещение для Центра было реконструировано за средства Европейского Союза. Центр будет предоставлять юридическое, ветеринарное, зоотехническое, бухгалтерское, управленческое и прочее сопровождение хозяйственной деятельности вновь созданных кооперативов области. В частности, здесь будут разводить племенное поголовье кроликов, которое будут передавать сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам.

Реконструкцию помещений центра осуществлено в рамках проекта “Создание регионального учебно-практического центра развития многофункциональных кооперативов”, который финансирует Европейский Союз по программе “Поддержка политики регионального развития в Украине”.

Одним из основных задач проекта является уменьшение уровня безработицы в селах за счет создания менее 50 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и предоставления им материально-технической поддержки. Сейчас уже создано 48 кооперативов.