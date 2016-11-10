ЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро кредита на обновление транспорта в 20 городах

Один из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики Украины - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Министерству инфраструктуры Украины 200 млн евро кредита, средства которого пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта в 20 городах страны.

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В Представительстве Европейского Союза в Украине сообщили, что этот проект будет способствовать внедрению Национальной программы городского общественного транспорта, которой занимается правительство Украины. В частности, проект предусматривает покупку или модернизацию действующего подвижного состава: троллейбусов, трамваев и автобусов; восстановление и строительство инфраструктурных объектов общественного транспорта, в частности трамвайных путей, полос для движения автобусов, транспортных станций, депо.

Проект будет реализовываться в 20 городах и состоит из множественных инвестиционных схем объемом от 1 млн евро до 50 млн евро. Окончательными бенефициарами проекта будут транспортные коммунальные предприятия или города.

В Представительстве ЕС добавили, что инвестиционные расходы на схемы, которые поддерживаются в рамках этого кредита, могут достигать 400 млн евро, тогда как доля софинансирования ЕИБ из этой суммы будет достигать 50%. Данный проект также будет софинансировать Европейский банк реконструкции и развития.

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«Лучший уровень обслуживания клиентов и рациональное функционирование общественного транспорта в средних и крупных городах Украины повысит уровень жизни граждан, улучшит состояние окружающей среды, будет способствовать сбережению энергоресурсов - что приведет к увеличению объемов производства», - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, 11 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак подпишут соответствующее финансовое соглашение в рамках проекта «Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины».

Как сообщал УНИАН, 26 октября Кабинет министров Украины уполномочил министра инфраструктуры Омеляна подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении Украине кредита, средства которого пойдут на обновление и модернизацию городского пассажирского транспорта.

4 октября совет директоров Европейского инвестиционного банка принял решение открыть нашей стране кредитную линию объемом 200 млн евро для реализации проектов развития транспорта в 20 украинских городах. Средства выделяются под гарантии Евросоюза.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и на сегодняшний день его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.