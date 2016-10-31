С завтрашнего дня начнет работу Офис внедрения реформ - замглавы АП

Офис внедрения реформ при Кабинете министров Украины, создание которого финансируется Европейским банком реконструкции и развития, а также Евросоюзом, начнет свою работу 1 ноября.

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Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге в Киеве.

«С завтрашнего дня начинает полноценно функционировать Офис внедрения реформ при Кабинете министров, а также Офис поддержки работы Национального совета реформ», – сказал он.

По словам Шимкива, Офис внедрения реформ будет управляться министром Кабинета министров Александром Саенко.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом анонсировали создание команды поддержки реформ при Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве аграрной политики и продовольствия и Министерстве инфраструктуры Украины. Также ЕБРР и ЕС выразили готовность профинансировать создание Офиса внедрения реформ при Кабмине.