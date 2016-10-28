Товарооборот между Украиной и Венгрией увеличился на 11%
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет об увеличении товарооборота между Украиной и Венгрией за восемь месяцев этого года на 11%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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«Товарооборот между нашими странами вырос на 11%», - сказал он.
По словам Сийярто, сегодня на переговорах с Климкиным была достигнута договоренность об оживлении сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.
«567 млн куб. м газа будет направлено в Украину до конца октября», - сказал он.
Сийярто сообщил, что Венгрия уже начала подготовку к открытию нового пункта пропуска через венгерско-украинскую границу Надьгодош - Большая Паладь.
«В связи с этим мы вместе будем обращаться к ЕС относительно источников финансирования», - сказал Сийярто.
Он также проинформировал, что с венгерской стороны до конца 2016 года будет построен терминал для грузовиков в пункте пропуска через границу «Берегшурань - Лужанка».
«С соответствующей работой с украинской стороны до конца 2017 года можно будет передать терминал для грузовиков, который уже будет обновлен», - сказал он.
Кроме того, Сийярто сообщил, что Венгрия примет на лечение и реабилитацию 20 украинских военных, получивших ранения в ходе АТО на Донбассе.