Минагропрод считает эффективной работу Центра поддержки экспорта в страны ЕС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины считает эффективной деятельность Центра поддержки экспорта в страны Евросоюза, который был создан при министерстве в середине мая текущего года для информирования аграриев о перспективах выхода на европейские рынки.

Об этом во вторник сообщил директор департамента международного сотрудничества Минагропрода Александр Романовский на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС "#EUkrаine".

"Такой центр (поддержки экспорта в ЕС – УНИАН) функционирует достаточно успешно. Обращаются туда с различными вопросами", – сказал он.

По словам Романовского, на начальном этапе работы центра люди часто задавали вопросы о том, на каких ресурсах можно найти информацию о квотах, но теперь количество подобных запросов значительно сократилось.

"Сейчас с такими вопросами к нам уже не обращаются, люди стали разбираться. Благодаря Министерству экономики было проведено много выездных семинаров, на которых людям разъясняли, куда обращаться, где искать ресурс, на котором отображается необходимая информация", – сказал чиновник.

При этом Романовский отметил, что, несмотря на увеличение общего уровня информированности аграриев о возможностях экспорта в страны ЕС, люди до сих пор обращаются в Центр поддержки с вопросами, которые не входят в компетенцию Минагропрода.

"Некоторые люди звонят и, например, говорят: "У меня есть 20 гусей, я хочу экспортировать в ЕС". Мы уточняем, идет ли речь о 20 тысячах гусей, а они отвечают: "Нет, у меня тут во дворе ходит 20 гусей, я хочу их экспортировать в ЕС". Таким людям мы также не отказываем в помощи, но даем разъяснения, куда им следует обратиться", – рассказал представитель министерства.

По словам Романовского, если украинцы хотят поставлять свою продукцию за границу, им следует обратить внимание не только на европейский, но и на другие зарубежные рынки.

"Не обязательно экспортировать свою продукцию в Евросоюз только потому, что он предоставляет нам квоты. Есть много других стран, где с удовольствием нашу продукцию потребляют. Поэтому мы советуем смотреть на другие рынки, если продукция по тем или иным причинам не может экспортироваться в ЕС", – подытожил Романовский.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты на экспорт некоторых видов украинской продукции на европейских рынок. Комментируя решение ЕК, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сказала, что речь идет о зерновых, обработанных томатах, меде, а также удобрениях, обуви, электронном оборудовании и некоторых видах металлопродукции.

Ранее она сообщила, что квоты будут увеличены сроком на три года, однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства – члены ЕС.

По обнародованной позднее информации Еврокомиссии, Украине предложили увеличить экспорт пшеницы на 100 тыс. тонн в год, кукурузы – на 650 тыс. тонн в год, ячменя – на 350 тыс. тонн в год. Увеличиваются также квоты на экспорт виноградного сока – до 500 тонн, овса – до 4 тыс. тонн, обработанных томатов – до 5 тыс. тонн, продуктов переработки агропродукции – до 7,8 тыс. тонн, меда – до 3 тыс. тонн.

В конце сентября текущего года вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок ЕС составит порядка 200 млн долл.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,7% - до 6,5 млрд долл. и составил 38,8% в общем объеме экспорта.