Офис бизнес-омбудсмена сэкономил украинским предпринимателям 5 миллиардов

Украинский бизнес сэкономил 5 миллиардов гривень в течение 16 месяцев работы Офиса бизнес-омбудсмена, сообщается на официальной странице Офиса в Facebook.

"Финансовый эффект работы Офиса бизнес-омбудсмена достиг 5 миллиардов гривень. За 16 месяцев работы в Украине команда Совета бизнес-омбудсмена помогла сотням предпринимателей вернуть средства в свой бизнес", - говорится в сообщении.

При этом в Офисе отметили, что детальная статистика будет представлена в квартальном отчете, который организация представит через месяц.

Читайте такжеГройсман сообщил, когда заработает Офис продвижения инвестиций

Как сообщал УНИАН, Офис бизнес-омбудсмена, призванный решать спорные вопросы взаимодействия предпринимателей и государственных органов, за год своей работы помог украинским бизнесменам сэкономить 3,5 миллиарда гривень.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, предоставляющий ему полномочия доступа к информации и регулирующий взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом документ на законодательном уровне создает в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.

Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.