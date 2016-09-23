В Киеве 11 октября пройдет украинско-немецкий бизнес-форум

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

Программа форума будет состоять из пяти панельных дискуссий, включая промышленность, инфраструктуру и логистику, инновации и цифровой мир, возобновляемую энергетику и энергоэффективность, агропромышленность и продовольствие.

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При этом Минэкономразвития призвало представителей украинского бизнеса присылать заявки для участия в бизнес-форуме.

Как сообщал УНИАН, Гройсман посетил Германию с визитом 27-28 июня. Берлин стал второй после Вашингтона столицей, которую посетил глава правительства. Гройсман провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель, договорившись о проведении украинско-немецкого бизнес-форума в Киеве.

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Украина в 2015 году провела ряд бизнес-форумов - в частности, в США и Германии, результатами которых стали дорожная карта торгового сотрудничества между Украиной и США, а также соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на предоставление Украине кредита для закупки газа у европейских потребителей.

В 2016 году большие бизнес-форумы были организованны в Канаде и Бельгии.