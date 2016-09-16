Польша может стать "мостиком" для выхода украинских товаров на европейский рынок – эксперт

Польша заинтересована в Украине как в торговом партнере и может стать «мостиком» для выхода украинских товаров на рынки других стран Европейского Союза, сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия Украины со ссылкой на главу организации Богдана Шаповала.

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«На мой взгляд, Украина интересна Польше как торговый партнер, и на сегодняшний день в силу своего географического положения она может стать тем «мостиком», через который украинский товар выйдет на европейский рынок», - цитирует Шаповала пресс-служба.

Эксперт отметил, что польский рынок консервативен и на него сложно входить из-за высоких требований и стандартов. Но если какой-то компании удается начать сотрудничество с известной европейской торговой сетью, то она получает определенный статус и лояльность не только на польском рынке, но и на рынке ЕС. По словам Шаповала, сегодня в Польше широко представлены украинские кондитерские изделия, водка, бакалея, крупы и некоторые виды зерновых.

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Как сообщал УНИАН, социологический опрос в Польше, проведенный Советом по вопросам экспорта продовольствия, показал, что одними из самых популярных групп украинских товаров среди поляков являются кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, подсолнечное масло, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и соусы.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году экспорт товаров из Украины в Польшу снизился на 25% - до 1,98 млрд долл., а импорт из этой страны сократился на 24% - до 2,32 млрд долл. В январе-мае 2016 года экспорт украинских товаров в Польшу вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 822 млн долл., а импорт – вырос на 10%, до 956 млн долл.

Основными статьями украинского аграрного экспорта в Польшу являются зерновые, подсолнечное масло, продукты переработки овощей, молоко и молочные продукты, фрукты и орехи, семена масличных.