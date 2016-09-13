Гройсман и делегация ЕС запустят в Виннице проект по децентрализации

Об этом УНИАН сообщили в Антикризисном медиа-центре.

Украинскую сторону во время визита будет представлять премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер-министр и Комиссар ЕС Хан запустят программу для поддержки процесса децентрализации в Украине.

15 сентября в Виннице отметят официальное начало Программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития U-Lead с Европой. Программа совместно финансируется Европейским Союзом и странами-членами, а именно Данией, Германией, Польшей и Швецией, с целью поддержки украинского правительства в реализации реформы по децентрализации в Украине.

Сообщается, что при поддержке программы U-Lead, бюджет которой составляет 102 млн евро, в Украине будет создана прозрачная и подотчетная многоуровневая система управления, которая будет реагировать на нужды граждан.

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Целью программы является усиление способности ключевых субъектов на национальном, региональном и местном уровнях с целью реализации региональной политики и реформы децентрализации, а также совершенствование административных услуг на местном уровне для граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, Гройсман пообещал отстаивать масштабную децентрализацию в государственном бюджете на 2017 год, вопреки заявлениям некоторых политиков о необходимости централизации средств.