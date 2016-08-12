Германия поможет Украине создать Фонд энергоэффективности – Зубко
Также вице-премьер отметил, что осенью планируется открытие Украинско-немецкой торгово-промышленной палаты.
Правительство Германии окажет консультативную помощь в создании Фонда энергоэффективности, а также готово к его софинансированию, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в соцсети Facebook.
"Германия - стратегический и надежный партнер Украины, в том числе и во внедрении реформ децентрализации и энергоэффективности", - написал Зубко.
Он также отметил, что осенью Украинско-немецкая группа высокого уровня по экономическому сотрудничеству вместе с проведением бизнес-форума планирует открытие Украинско-немецкой торгово-промышленной палаты.
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Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабинет министров Украины утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране.
По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, Украина планирует запустить в работу данный фонд после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов. Одной из целей его создания станет снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 миллиардов гривень от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.
Кроме того, проекты фонда позволят создать порядка 75 тысяч новых рабочих мест, в особенности в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 миллиардов гривень на выплате субсидий.
20 июля 2016 года пресс-служба Кабинета министров сообщила, что ЕС рассмотрит возможность выделения на поддержку Фонда энергоэффективности 100 миллионов евро в качестве взносов стран-членов союза.