ЕС выделил 3 миллиона евро на развитие сельского хозяйства в Украине

Европейский Союз выделил 3 млн евро на помощь Украине в реализации до 2020 года проектов Стратегии развития сельского хозяйства, сообщила УНИАН заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая.

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«Проект рассчитан на три года. Еврокомиссия будет предоставлять техническую помощь и помогать в реализации Стратегии 2020. Сумма проекта 3 млн евро», - сказала Рутицкая.

Она отметила, что реализация Стратегии 2020 в целом обойдется в 300 млн долл.

«Проект предполагает возможность привлечения доноров на программы, которые вошли в Стратегию, приблизительная стоимость которых, по нашим оценкам, составляет 300 млн долл.», - отметила замминистра.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ одобрил Стратегию развития сельского хозяйства до 2020 года в декабре прошлого года. Документ разрабатывался при участии представителей Евросоюза, Агентства США по международному развитию (USAID), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирного банка, а также других организаций и стран.

Среди ожидаемых результатов выполнения программы в министерстве отмечали рост объемов экспорта сельхозпродукции на 3-4% в год и увеличение экспортных возможностей пищевой промышленности Украины на рынке ЕС на 5-7%. Помимо этого, Минагропрод рассчитывает за счет выполнения программы увеличить производство продуктов питания в стране на 6-8%, а детского питания – на 9%. При этом в министерстве ожидают увеличения объемов потребления основных продуктов питания в стране на 3-7%.