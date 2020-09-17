Заседание фракции "Слуга народа" по Минскому процессу и постановлению о местных выборах отменено.
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Об этом народный депутат от "СН" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале.
"Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - написал он.
Местные выборы в Украине и переговоры по Донбассу
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.
- Россия и подконтрольные ей боевики блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.
- 15 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 17 сентября депутаты от «СН» рассмотрят вопрос о целесообразности внесения изменений в постановление о проведении местных выборов.
- Как отметил Арахамия, если депутаты поймут, что такие изменения необходимы для нахождения взаимопонимания во время переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу в «нормандском» формате, тогда будут вестись поиски возможностей для внесения таких изменений.
- Он напомнил, что в настоящее время есть проект постановления, внесенный народным депутатом Александром Качурой, и ВР может принять этот или иной документ.
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