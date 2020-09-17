Заседание фракции "Слуга народа" по "Минску" и постановлению о выборах отменили - нардеп

Россия и подконтрольные ей боевики блокируют работу Трехсторонней контактной группы с требованием отменить пункт постановления парламента, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 17 сентября депутаты от «СН» рассмотрят вопрос о целесообразности внесения изменений в постановление о проведении 25 октября местных выборов.

Заседание фракции "Слуга народа" по Минскому процессу и постановлению о местных выборах отменено. Читайте такжеЛишь 35% украинцев знают точную дату предстоящих местных выборов - опрос Об этом народный депутат от "СН" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале. "Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина - болезнь одного из участников встречи", - написал он. Местные выборы в Украине и переговоры по Донбассу 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

Россия и подконтрольные ей боевики блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

15 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 17 сентября депутаты от «СН» рассмотрят вопрос о целесообразности внесения изменений в постановление о проведении местных выборов.

Как отметил Арахамия, если депутаты поймут, что такие изменения необходимы для нахождения взаимопонимания во время переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу в «нормандском» формате, тогда будут вестись поиски возможностей для внесения таких изменений.

Он напомнил, что в настоящее время есть проект постановления, внесенный народным депутатом Александром Качурой, и ВР может принять этот или иной документ. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Татьяна Поляковская

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