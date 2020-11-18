В организации предполагают, что делает это команда одного из кандидатов для мобилизации молодого электората.

Во Львове разыгрывают смартфоны iPhone 12 за селфи на участке во время второго тура выборов мэра, который состоится 22 ноября.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что наблюдатели организации зафиксировали рекламные плакаты и страницы в соцсетях с хэштегом #качнидільницю.

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«Молодых львовян призывают прийти на выборы 22 ноября. А если сделать селфи на фоне участка и разместить его в соцсетях, то можно стать участником розыгрыша новых моделей iPhone. Спонсором является магазин телефонов, но к акции, вероятно, приобщено одно из коммунальных предприятий Львовского городского совета», - говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали в городе рекламные листовки и баннеры с текстом «Неучастие в выборах может навредить вашему городу. 22.11.2020 #качнидільницю» и «22 ноября - выборы мэра Львова #качнидільницю».

В сети добавили, что страницы с названием «Качни дільницю» есть в социальных сетях Facebook и Instagram. На них публикуют данные явки избирателей 25 октября лиц в возрасте 18-29 лет и 60+, и призывают прийти на выборы 22 ноября.

Как сообщили в ОПОРЕ, участники акции #качнидільницю должны прийти на выборы, проголосовать и сделать селфи на участке. Эти фото им нужно опубликовать в Facebook или Instagram с хэштегом #качнидільницю и #iPeople. Также они должны распространить сообщение об акции в одной из соцсетей.

На странице акции в Facebook указано, что среди организаторов мероприятия «Качни дільницю» есть коммунальное предприятие Львовского горсовета «МолоДвіжЦентр.Львів».

Координатор ОПОРЫ по наблюдению за выборами в Львовской области Тарас Радь считает, что формально эта акция не является агитацией за одного из кандидатов.

«В ней - призыв выполнить свой гражданский долг без апелляции поддержать кого-то из кандидатов. Это можно трактовать как социальную акцию. Есть основания предполагать, что делает это команда одного из кандидатов для мобилизации молодого электората», - заявил Радь.

Выборы во Львове

22 ноября состоится второй тур выборов городского головы Львова.

За кресло мэра будут бороться действующий городской голова Андрей Садовый и представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка.

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Автор: Светлана Макринская