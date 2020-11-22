Таким образом, партия "Слуга народа" потеряла последнюю возможность победить на выборах мэра хотя бы в одном областном центре.

Мэром Ужгорода, по результатам предварительного параллельного подсчета голосов, снова станет Богдан Андреев (самовыдвижение).

Об этом сообщает mukachevo.net.

Виктор Щадей от "Слуги народа" набрал на около 1200 голосов меньше, чем Андреев. Таким образом, партия "Слуга народа" потеряла последнюю возможность победить на выборах мэра хотя бы в одном областном центре.

Явка на выборах в Ужгороде составила 26,7% избирателей, или 25146 человек.

Стоит отметить, что экзит-пол в Ужгороде 22 ноября не проводили.

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Второй тур местных выборов в Украине 22 ноября: что известно

В воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.

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Автор: Денис Прядко