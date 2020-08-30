Главный санврач отметил, что наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов в Украине.

Если не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены, в том числе, и в красной зоне распространения коронавируса.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, предает НВ.

Читайте такжеВ СНБО считают, что предстоящие местные выборы станут одними из самых сложных за последнее время

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов. Для этого как пример брались выборы в Польше.

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН