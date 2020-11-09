В областном центре мэра выберут во втором туре.

В Одесской области до сих пор не объявили результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября.

Как сообщает "Суспільне", в областной ТИК заявили, что в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

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В воскресенье утром в комиссии анонсировали, что объявят результаты и новый состав ЦИК вечером того же дня. Впрочем, этого не произошло, впоследствии там заявили о необходимости переработки протокола из-за вышеуказанного вируса.

Представители ТИК объясняют, что этот вирус выдает ошибку, из-за которой якобы невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. В итоге заседание ТИК перенесли на утро понедельника, а протокол намерены переделать на другом компьютере.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Должны быть избранными депутаты 1 тыс. 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

В ряде городов пройдут вторые туры по выборам городского головы. В Одессе, по предварительным данным, во втором туре встретятся действующий мэр Геннадий Труханов и представитель ОПЗЖ Николай Скорик.

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Автор: Юрий Годован