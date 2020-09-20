Сегодня список кандидатов от СН представляют на конференции киевской ячейки партии.

Общественная активиска и супруга министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба идет на выборы в Киевсовет – она возглавила список кандидатов от «Слуги народа».

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Об этом сама Евгения Кулеба сообщила в Facebook.

"Я иду в Киевсовет во главе команды партии Слуга народа. Я остаюсь той Женей Кулебой, которую вы знаете. С теми же целями и ценностями», - подчеркнула она.

Сегодня список кандидатов от СН представляют на конференции киевской ячейки партии.

Евгения Кулеба возглавляет общественную организацию "Город-сад". Состоит в браке с дипломатом, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Выборы в Украине 2020

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук ранее выиграла внутрифракционные праймериз на выборы мэра Киева.

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Автор: Дмитрий Захаров