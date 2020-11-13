Местные выборы в Украине прошли 25 октября / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Центральная избирательная комиссия назначила дату проведения повторных выборов главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области.
Читайте такжеВ каких городах Украины 15 ноября пройдет второй тур выборов: списокОб этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ЦИК.
Так, выборы назначены на 31 января 2021 года.
Как известно, перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука. Именно он по результатам голосования одержал победу на выборах 25 октября.
Дата повторных выборов в Борисполе / фото cvk.gov.ua
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- По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.
- Анатолий Федорчук баллотировался от партии «Наш край». По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на местных выборах 25 октября.
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