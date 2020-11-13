Местные выборы в Украине прошли 25 октября / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Центральная избирательная комиссия назначила дату проведения повторных выборов главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области.

Читайте такжеВ каких городах Украины 15 ноября пройдет второй тур выборов: списокОб этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ЦИК.

Так, выборы назначены на 31 января 2021 года.

Как известно, перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука. Именно он по результатам голосования одержал победу на выборах 25 октября.

Дата повторных выборов в Борисполе / фото cvk.gov.ua

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  • По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.
  • Анатолий Федорчук баллотировался от партии «Наш край». По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на местных выборах 25 октября.

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Автор: УНИАН