Перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука.

Центральная избирательная комиссия назначила дату проведения повторных выборов главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области.

Читайте такжеВ каких городах Украины 15 ноября пройдет второй тур выборов: списокОб этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ЦИК.

Так, выборы назначены на 31 января 2021 года.

Как известно, перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука. Именно он по результатам голосования одержал победу на выборах 25 октября.

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По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.

Анатолий Федорчук баллотировался от партии «Наш край». По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на местных выборах 25 октября.

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Автор: УНИАН