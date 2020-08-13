"Кіяни и кравасісі" Иво Бобул агитировал за кандидата в мэры Киева и опозорился

С ответом пользователи Facebook не заставили себя ждать.

Бывшая звезда украинской эстрады Иво Бобул присоединился к предвыборной кампании и с ошибками прорекламировал в Facebook кандидата в мэры Киева и мэра Киева времен Януковича Александра Попова.

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Сообщение в Facebook появилось еще 12 августа. И музыкант, несмотря на многочисленные замечания об ошибках, текст не исправил.

Иво Бобул, в частности, назвал киевлян «Кіяни», призвал «решать проблемы города не за счет вырубки лесных массивов, пенсионеров и больных детишек, а также заявил о «нікім не заангажовану думку» и агитировал за Александра Попова.

«Я хочу верить, что мы вместе сделаем правильный выбор! А то все так достало, очень хочется видеть Киев мощной столицей великой страны Украина!!!», - подытожил Иво Бобул.

С ответом пользователи Facebook не заставили себя ждать. Люди, в частности, указывали на многочисленные орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, вспоминали Бобулу политическое прошлое Попова и шутили с агитационного пафоса сообщения:

«Цe пeршоквітнeвий жарт?) Цe ви про того Попова, який був гауляйтeром Києва при Януковичі і якого зараз підтримує промосковська пята колона з опзж?)»

«Кіяни і кравасісі»

«Розкажить всім в Чернівцях що у КиЄві вирубуванням пенсіонерів та хворих діточок Кличко не займається))))».

В то же время звезда в комментарии отметил, что «не все регионалы были плохими сейчас надо собрать профессионалов к сожалению которых не имеем вот в чем суть».

Кто такой Александр Попов

Александр Попов во времена президентства Виктора Януковича был председателем КГГА и руководил Киевом во время разгона активистов Евромайдана.

Сейчас Александр Попов фигурирует в роли обвиняемого по делу о разгоне Евромайдана в ноябре 2013 года. По версии следствия, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 он дал указание завести на Майдан Незалежности коммунальную технику для установления новогодней елки. По этому поводу силовики жестко зачистили мирных протестующих в центре столицы.

В интервью журналисту Даниилу Мокрику 11 августа 2020 года Попов допустил баллотирования в мэры Киева от партии «Оппозиционная платформа - за Жизнь».

«Еще десять дней - и я определюсь (с баллотированием на местных выборах - УНИАН). На сегодня скорее всего да. Я не член какой-либо партии, но если идти в мэры, надо по спискам. Не иначе ... я никогда не терял связи с бывшими коллегами (экс-депутатами «Партии регионов» - УНИАН), но не проявлял политической активности. Я себя считаю больше хозяйственником, чем политиком», - заявил он.

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Автор: Яна Ставская