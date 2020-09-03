Верховная Рада не поддержала законопроект, которым предусматривалось уточнение избирательных процедур.
Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур» (№ 3971) в первом чтении проголосовали всего 108 народных депутатов.
Также депутаты не поддержали предложение о направлении на доработку, поэтому законопроект отклонен.
Что предусматривал законопроект
Проектом предлагалось внести изменения в Избирательный кодекс Украины относительно изменения границ участковых избирательных комиссий; относительно уточнения ограничений при ведении предвыборной агитации; относительно уточнения требований к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях; относительно выдвижения кандидатов местными организациями политических партий; относительно требований к избирательным бюллетеням и порядка их изготовления; относительно организации и порядка голосования; относительно регистрации избранных на местных выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.
Также предлагалось снизить с 6 до 3 прожиточных минимумов для трудоспособных границу, которую не может превышать стоимость материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда, которые содержат визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании, упоминание имени или изображения кандидата, который баллотируется на выборах, таких как плакаты, листовки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, USB-флешки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, зонты и тому подобное.
Законопроектом предусматривалось, что жалоба (сканированная копия жалобы), направленная по электронной почте, не заверенная квалифицированной электронной подписью, избирательной комиссией не принимается и не рассматривается.
Кроме того, предлагалось отменить норму о необходимости кандидатам подавать для регистрации справки о наличии судимости, а также заявления об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка.
Как заявила народный депутат Алина Загоруйко (фракция «Слуга народа»), представляя законопроект, в случае отсутствия в автобиографии кандидата информации, которая является обязательной в соответствии с Избирательным кодексом, на агитационном плакате должно быть указано, что кандидат не предоставил соответствующие сведения.
По словам Загоруйко, много вопросов и неоднозначных трактовок имеется и по 216 статье Избирательного кодекса, касающейся параллельного баллотирования.
Народный депутат Роман Лозинский (фракция «Голос») подчеркнул, что сегодня на заседании профильного комитета его участники пытались «по указанию из Офиса президента протащить норму о возможности проведения опроса во время выборов».
«Сегодня ночью пришел заказ на наш комитет проводить опросы общественного мнения в день выборов, в день выборов проводить, по сути, референдум. Для чего? Чтобы манипулировать мнением избирателей, чтобы, возможно, спросить о выборах на Донбассе, о специальных статусах Донецкой и Луганской областей?», - заявил он. По словам Лозинского, оппозиционные фракции не дали членам фракции «Слуга народа» поддержать эту норму.
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