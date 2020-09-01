Политолог объяснил, почему под отмену попадают и территории, на которых непосредственно не идут боевые действия.

Проводить местные выборы на приграничных территориях Донецкой и Луганской областей нелогично.

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Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24"политолог Александр Антонюк.

"Правильное решение (отмена выборов в приграничных подконтрольных районах - ред.). Напомню, что на территориях Луганской и Донецкой областей проходят военные действия. Мы не можем проводить выборы в областные советы. Во-первых, потому что будет неполное представительство, во-вторых, административное управление этими территориями осуществляют военно-гражданские администрации. Нелогично проводить выборы областного совета, который имеет функции контроля и взаимодействия с областной администрацией. Военно-гражданская администрация — это кардинально иная система правовых отношений, в том числе с общинами", — сказал он.

Политолог объяснил, почему под отмену попадают и территории, на которых непосредственно не идут боевые действия.

"В связи с децентрализацией у нас произошло укрупнение территориальных общин. Соответственно, если город далеко от места боевых действий, но входит в ОТГ, где проходят боевые действия — выборы там проводить нельзя. Не может глава ОТГ осуществлять свои прямые полномочия, поскольку там нет ни нормальной инфраструктуры, ни нормальной жизни. Там есть риск обстрелов, и они требуют другого административного управления. Именно из-за этого 18 ОТГ не подпадают под выборы", — сказал он.

Особенности местных выборов в Украине-2020

8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав разных уровней в 24 регионах Украины.

В то же время ЦИК установила невозможность проведения выборов в 18 общинах Донецкой и Луганской областей.

Также Комиссия приняла к сведению вывод Луганской ВГА о том, что на 5 избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой общины невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения выборов.

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Автор: Андрей Василюк