На выборах в Житомирский областной совет «Наш край» набрал 14,2%, заняв второе место и обойдя «Европейскую солидарность» и ОПЗЖ.
Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии, сообщает пресс-служба «Нашего края».
На выборах в Житомирский областной совет «Наш край» набрал 14,2%, уступив только «Слуге народа». Третье место заняла «Европейская солидарность», четвертое – ОПЗЖ.
Также партия «Наш край» будет представлена во многих советах области:
Новоград-Волынский районный совет – 15,1%
Коростышевский городской совет – 5,4%
Чудновский городской совет – 23%
Любарский поселковый совет – 16%
Попельнянский поселковый совет – 30,3%
Романовский поселковый совет – 27,2%
Коростенский городской совет – 13,1%
Малинский городской совет – 39,2%
Овруцкий городской совет – 11%
Олевский городской совет – 19,6%
Лугинский поселковый совет – 9,1%
Новоград-Волынский городской совет – 9,1%
Емильчинский поселковый совет – 45,3%
Червоненский поселковый совет – 17,2%
Миропольский поселковый совет – 18,3%
Андрушковский сельский совет – 8,7%
Квитневый сельский совет – 15,9%
Словечанский сельский совет – 33%
Ушомирский сельский совет – 5,7%
Представители «Нашего края» возглавили ряд общин области:
Чудновский городской совет – Войтко Виталий Владимирович
Коростенский городской совет – Москаленко Владимир Васильевич
Малинский городской совет – Ситайло Александр Григорьевич
Миропольский поселковый совет – Власюк Светлана Викторовна
Ольшанский сельский совет – Мельник Сергей Аркадьевич
Тетеревский сельский совет – Ильницкая Валентина Францевна
Словечанский сельский совет – Трикиша Владимир Александрович
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram