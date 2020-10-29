На Житомирщине "Наш край" обошел ЕС и ОПЗЖ на выборах в облсовет / фото УНИАН

На выборах в Житомирский областной совет «Наш край» набрал 14,2%, заняв второе место и обойдя «Европейскую солидарность» и ОПЗЖ.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии, сообщает пресс-служба «Нашего края».

На выборах в Житомирский областной совет «Наш край» набрал 14,2%, уступив только «Слуге народа». Третье место заняла «Европейская солидарность», четвертое – ОПЗЖ.

Также партия «Наш край» будет представлена во многих советах области:

Новоград-Волынский районный совет – 15,1%

Коростышевский городской совет – 5,4%

Чудновский городской совет – 23%

Любарский поселковый совет – 16%

Попельнянский поселковый совет – 30,3%

Романовский поселковый совет – 27,2%

Коростенский городской совет – 13,1%

Малинский городской совет – 39,2%

Овруцкий городской совет – 11%

Олевский городской совет – 19,6%

Лугинский поселковый совет – 9,1%

Новоград-Волынский городской совет – 9,1%

Емильчинский поселковый совет – 45,3%

Червоненский поселковый совет – 17,2%

Миропольский поселковый совет – 18,3%

Андрушковский сельский совет – 8,7%

Квитневый сельский совет – 15,9%

Словечанский сельский совет – 33%

Ушомирский сельский совет – 5,7%

Представители «Нашего края» возглавили ряд общин области:

Чудновский городской совет – Войтко Виталий Владимирович

Коростенский городской совет – Москаленко Владимир Васильевич

Малинский городской совет – Ситайло Александр Григорьевич

Миропольский поселковый совет – Власюк Светлана Викторовна

Ольшанский сельский совет – Мельник Сергей Аркадьевич

Тетеревский сельский совет – Ильницкая Валентина Францевна

Словечанский сельский совет – Трикиша Владимир Александрович

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН