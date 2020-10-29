В Житомирской области "Наш край" обошел ЕС и ОПЗЖ на выборах в облсовет - параллельный подсчет

На выборах в Житомирский областной совет "Наш край" набрал 14,2%, уступив лишь "Слуге народа".

На выборах в Житомирский областной совет «Наш край» набрал 14,2%, заняв второе место и обойдя «Европейскую солидарность» и ОПЗЖ. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии, сообщает пресс-служба «Нашего края». На выборах в Житомирский областной совет «Наш край» набрал 14,2%, уступив только «Слуге народа». Третье место заняла «Европейская солидарность», четвертое – ОПЗЖ. Также партия «Наш край» будет представлена во многих советах области: Новоград-Волынский районный совет – 15,1% Коростышевский городской совет – 5,4% Чудновский городской совет – 23% Любарский поселковый совет – 16% Попельнянский поселковый совет – 30,3% Романовский поселковый совет – 27,2% Коростенский городской совет – 13,1% Малинский городской совет – 39,2% Овруцкий городской совет – 11% Олевский городской совет – 19,6% Лугинский поселковый совет – 9,1% Новоград-Волынский городской совет – 9,1% Емильчинский поселковый совет – 45,3% Червоненский поселковый совет – 17,2% Миропольский поселковый совет – 18,3% Андрушковский сельский совет – 8,7% Квитневый сельский совет – 15,9% Словечанский сельский совет – 33% Ушомирский сельский совет – 5,7% Представители «Нашего края» возглавили ряд общин области: Чудновский городской совет – Войтко Виталий Владимирович Коростенский городской совет – Москаленко Владимир Васильевич Малинский городской совет – Ситайло Александр Григорьевич Миропольский поселковый совет – Власюк Светлана Викторовна Ольшанский сельский совет – Мельник Сергей Аркадьевич Тетеревский сельский совет – Ильницкая Валентина Францевна Словечанский сельский совет – Трикиша Владимир Александрович Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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