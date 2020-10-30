В "Слуге народа" отметили, что данные, обнародованные накануне членом ОИК от ОПЗЖ Ириной Ищенко, не соответствуют действительности.

По предварительным подсчетам, в харьковский областной совет проходит пять политических сил: “Блок Кернеса – успешный Харьков”, “Слуга народа”, “ОПЗЖ”, “Блок Светличной – Разом” и “ЕС”.

Об этом заявил член областного избирательного штаба партии “Слуга народа”, кандидат в депутаты Роман Семенуха.

"Более 90% голосов подсчитано параллельно нашим штабом. По состоянию на сегодня в Харьковский областной совет проходит 5 партий. Около 35% получает “Блок Кернеса – успешный Харьков”, около 21% набирает “ОПЗЖ”, около 13% – “Слуга Народа”, около 12% – “Блок Светличной – Разом” и около 8% набирает “ЕС”. Подчеркиваю, это подтверждено параллельным подсчетом голосов и уже мы получаем проколы с мокрыми печатями”, – заявил Роман Семенуха.

Он отметил, что данные, обнародованные накануне членом ОИК от ОПЗЖ Ириной Ищенко, не соответствуют действительности.

“Информация, которая накануне озвучена представителем ОПЗЖ, относительно партийных рейтингов, не соответствует действительности. Я считаю, что ОПЗЖ с ее сателлитами пытаются исказить информацию, с целью давления на членов избирательных комиссий. Это происходит на фоне намеренного затягивания подсчета голосов их представителями в УИК и передачи протоколов в окружную избирательную комиссию. Все это делается с одной целью – повлиять на подсчет голосов, чтобы исказить реальные результаты голосования, а также создать искаженную информационную картинку в центральных СМИ”, – отметил политик.

Слова Романа Семенухи подтверждает председатель Харьковской областной ТИК Валерия Копорулина и призывает дождаться официальных данных.

"Пока не будут обработаны все протоколы, рано говорить о каких-то результатах. Дезинформация в социальных сетях, публикации в СМИ – это все спекуляции. Поэтому не поддавайтесь на провокации – доверяйте только официальным источникам информации”, – отметила председатель ТИК.

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Автор: УНИАН