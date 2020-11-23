Председатель Днепропетровского облсовета прокомментировал итоги местных выборов в области и обозначил ближайшие планы.

Наибольшее представительство в местных советах получила партия Слуга народа – 23,47% (681 депутатов)

На втором месте ОПЗЖ – 18,85% (547 человек), на третьем с существенным отрывом Блок Вилкула «Украинская перспектива» – 9,37% (272).

Пропозиция – 8,20% (238)

Батькивщина – 6,2% (180)

Эвропейская солидарность – 6% (174)

За Майбутнє – 4,55% (132)

Сила Людей – 1,72% (50)

Громадська сила – 1,62% (47)

Бджола – 1,17% (34)

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник поблагодарил своих избирателей и сообщил :

"Сейчас мы занимаемся формированием коалиции, готовим учредительную сессию областного совета. Здесь все будет точно цивилизованно и в интересах области".

В рамках учредительной сессии облсовета будет объявлен новый его состав, избран председатель областного совета и его заместители.

До 29 ноября Днепропетровская областная избирательная комиссия завершает регистрацию депутатов, прошедших в областной совет нового созыва. После этого в течение двух недель объявляется проведение учредительной сессии.

По результатам местных выборов в Днепропетровский областной совет зашли следующие политические силы:

22,92% "Слуга Народа"

20,31% "ОПЗЖ"

12,62% "Пропозиция"

11,82% Блок Вилкула "Украинская перспектива"

9,06% "Европейская солидарность"

5,95% "Громадська сила"

5,12% "Батькивщина"

Что касается победы Бориса Филатова на пост мэра Днепра, Святослав Олейник прокомментировал: "Часть людей поверила в реальность работы в городе, которую показали последние полгода, другим показалось, что хамский стиль поведения — это откровенность и смелость, кому-то не понравился оппонент, других привезли и накормили пирожками.

В абсолютных цифрах Филатов взял на 30 000 голосов меньше, чем в 2015-м во втором туре. Но это уже математика. Как бы то ни было, Днепр пока остается с этими людьми. Посмотрим, что из этого получится. Предвыборная показуха закончилась, начинается рутина".

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Автор: УНИАН