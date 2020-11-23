Наибольшее представительство в местных советах получила партия Слуга народа – 23,47% (681 депутатов)
На втором месте ОПЗЖ – 18,85% (547 человек), на третьем с существенным отрывом Блок Вилкула «Украинская перспектива» – 9,37% (272).
Пропозиция – 8,20% (238)
Батькивщина – 6,2% (180)
Эвропейская солидарность – 6% (174)
За Майбутнє – 4,55% (132)
Сила Людей – 1,72% (50)
Громадська сила – 1,62% (47)
Бджола – 1,17% (34)
Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник поблагодарил своих избирателей и сообщил :
"Сейчас мы занимаемся формированием коалиции, готовим учредительную сессию областного совета. Здесь все будет точно цивилизованно и в интересах области".
В рамках учредительной сессии облсовета будет объявлен новый его состав, избран председатель областного совета и его заместители.
До 29 ноября Днепропетровская областная избирательная комиссия завершает регистрацию депутатов, прошедших в областной совет нового созыва. После этого в течение двух недель объявляется проведение учредительной сессии.
По результатам местных выборов в Днепропетровский областной совет зашли следующие политические силы:
22,92% "Слуга Народа"
20,31% "ОПЗЖ"
12,62% "Пропозиция"
11,82% Блок Вилкула "Украинская перспектива"
9,06% "Европейская солидарность"
5,95% "Громадська сила"
5,12% "Батькивщина"
Что касается победы Бориса Филатова на пост мэра Днепра, Святослав Олейник прокомментировал: "Часть людей поверила в реальность работы в городе, которую показали последние полгода, другим показалось, что хамский стиль поведения — это откровенность и смелость, кому-то не понравился оппонент, других привезли и накормили пирожками.
В абсолютных цифрах Филатов взял на 30 000 голосов меньше, чем в 2015-м во втором туре. Но это уже математика. Как бы то ни было, Днепр пока остается с этими людьми. Посмотрим, что из этого получится. Предвыборная показуха закончилась, начинается рутина".
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