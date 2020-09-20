Открыл конференцию президент Украины Владимир Зеленский.

Столичная ячейка партии «Слуга народа» сегодня официально определяется с кандидатами в депутаты Киевсовета и на должность мэра Киевского городского головы на очередные местные выборы 25 октября 2020 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, в столице проходит конференция городской организации политсилы «Слуга народа».

Мероприятие проводится на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Открыл конференцию президент Украины Владимир Зеленский.

Выборы в Украине 2020

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук ранее выиграла внутрифракционные праймериз на выборы мэра Киева.

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Автор: Инна Андалицкая