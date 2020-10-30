Под Васильковским районным судом проходит митинг, участники которого требуют от судей отменить результаты выборов в Васильковской ОТГ, которые они считают фальсифицированными, и назначить проведение повторных.

Люди убеждены, что масштабные фальсификации, которые происходили во время голосования 25 октября и во время установления результатов, привели к искажению результатов голосования избирателей в пользу кандидата Натальи Баласинович. Поэтому под стенами суда скандируют "Баласинович геть!”

Об этом на своей странице в Facebook сообщает кандидат в депутаты Киевского облсовета от “Слуги Народа” Владимир Тимофийчук.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Василькове проходит судебное заседание, на котором рассматриваются иски о признании выборов в Васильковской ОТГ недействительными из-за масштабных фальсификаций и нарушений.

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Как сообщалось ранее, Васильков стал “лидером” по количеству нарушений избирательного законодательства. Только по данным полиции в Киевской области, в городе возбуждено 15 уголовных дел и выписано 42 административных протокола нарушителям.

Среди зафиксированных фактов были выявлены так называемые “карусели”, во время которых жителей Луганщины двумя автобусами возили по участкам Васильковского района, где они голосовали за нужного кандидата. Также установлены факты косвенного подкупа избирателей, подделки избирательной документации и тому подобное.

По данным СМИ, подавляющее большинство нарушений происходили именно в пользу кандидата Натальи Баласинович.

Напомним, ранее партия “Голос” выступила с заявлением, что выборы в Василькове были сфальсифицированы и призвала признать их недействительными. «В Василькове Киевской области происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов выборов в пользу отдельных кандидатов. При таких условиях невозможно установить настоящие результаты, и выборы в общине должны быть признаны недействительными», - говорится в заявлении партии.

В партии "Пропозиція" также заявили, зафиксировали многочисленные нарушения и массовые фальсификации результатов выборов в Васильковскую ОТГ.

О многочисленных нарушениях и фальсификациях в Василькове заявили и в партии "Слуга народа". Там отметили о «попытках сфальсифицировать результат в пользу представительницы прежней власти, которые продолжаются до сих пор: в частности, попытки вмешаться в работу систем компьютерной связи и сорвать работу ТИК».

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Автор: УНИАН