Глава "Слуги народа" назвал единственное условие для отмены местных выборов

Местные выборы назначены на 25 октября.

Отменить нынешние местные выборы в Украине могут только при одном условии - введении чрезвычайного положения.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что скоро в Украине начнется избирательная кампания.

"Если говорить с юридической точки зрения - на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин [Виктор] Ляшко и вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - сказал Корниенко.

В частности, он напомнил о захвате в плен Россией украинских моряков, "когда власть ввела военное положение на части территории Украины в нескольких областях, и там не проводились выборы в объединенные общины, они произошли позже".

Местные выборы 2020: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

При этом выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

На днях Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован