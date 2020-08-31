По словам президента, Украина может быть успешной только тогда, когда успешным будет каждый ее регион.

Президент Владимир Зеленский считает предстоящие местные выборы определяющими для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном съезде партии «Слуга народа» в Киеве.

«Впереди у нашей страны местные выборы очень важные, очень сложные и очень определяющие», - заявил он.

Президент отметил, что сегодня осуществляет поездки по Украине и представляет стратегии развития каждого региона Украины.

«Мы точно знаем, что наша страна может быть успешной только тогда, когда успешным будет каждый ее регион. В центре этой истории - человек. Именно ты: киевлянин, галичанин, одессит, луганчанин или закарпатец, нет разницы. Именно тебе вести свой родной край к процветанию», - подчеркнул глава государства.

Местные выборы в Украине: когда и как состоятся

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров