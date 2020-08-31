Зеленский прокомментировал предстоящие местные выборы / фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский считает предстоящие местные выборы определяющими для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном съезде партии «Слуга народа» в Киеве.
«Впереди у нашей страны местные выборы очень важные, очень сложные и очень определяющие», - заявил он.
Президент отметил, что сегодня осуществляет поездки по Украине и представляет стратегии развития каждого региона Украины.
«Мы точно знаем, что наша страна может быть успешной только тогда, когда успешным будет каждый ее регион. В центре этой истории - человек. Именно ты: киевлянин, галичанин, одессит, луганчанин или закарпатец, нет разницы. Именно тебе вести свой родной край к процветанию», - подчеркнул глава государства.
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Местные выборы в Украине: когда и как состоятся
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
- Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.
- Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.
- Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.
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