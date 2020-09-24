Центризбирком аккредитовал 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 20 - от двух международных организаций.

Центральная избирательная комиссия аккредитовала первых официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на местных выборах 25 октября.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующее решение члены Центризбиркома приняли на заседании.

"Рассмотрев соответствующие обращения от иностранных государств и международных организаций, комиссия аккредитовала 28 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября", - говорится в сообщении.

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А именно: 9 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов, 11 - от Украинского Конгрессового Комитета Америки, 4 - от Словацкой Республики и 4 - от Королевства Испания.

Таким образом, на местных выборах аккредитованы 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 20 - от двух международных организаций.

Местные выборы в Украине: когда состоятся

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Автор: Юлия Петриченко