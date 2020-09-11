Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, уже началась избирательная кампания.

В провластной партии "Слуга народа" прокомментировали возможность отмены предстоящих местных выборов путем введения в стране режима чрезвычайного положения якобы из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом.

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Как сообщает ТСН, гости ток-шоу "Право на власть" заподозрили власть в возможности введения ЧП для отмены местных выборов из-за невысоких рейтингов "Слуги народа".

Глава партии СН Александр Корниенко объяснил, что еще не знает, как будет голосовать его фракция относительно возможного введения чрезвычайного положения.

"Если будет чрезвычайное положение, будем определяться. Вы знаете, как вводится чрезвычайное положение - правительство в этом не принимает активного участия. СНБО должен принять решение, президент должен обратиться (в парламент, который и должен проголосовать за это, - УНИАН). Сейчас я не знаю, как мы будем голосовать", - сказал Корниенко.

Местные выборы 2020: что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Юрий Годован