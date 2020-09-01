Министерство начнет подробно разъяснять противоэпидемические нормы в процессе выборов, чтобы они были максимально безопасными как для членов комиссий, так и для избирателей.

Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия разрабатывают специальный алгоритм по соблюдению санитарных норм во время местных выборов в Украине.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы. Министерство здравоохранения надеется, что местные власти понимает всю опасность ситуации", - подчеркнул глава Минздрава.

В ближайшее время ведомство начнет подробно разъяснять противоэпидемические нормы в процессе выборов, чтобы они были максимально безопасными как для членов комиссий, так и для избирателей. Министр также отметил, что на сегодняшний день соблюдение противоэпидемических рекомендаций - это уже не экстренные меры, а базовые правила.

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Автор: Леся Лещенко