Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия разрабатывают специальный алгоритм по соблюдению санитарных норм во время местных выборов в Украине.
Читайте такжеЛяшко назвал условие, при котором местные выборы в "красной" зоне карантина могут не состояться
Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы. Министерство здравоохранения надеется, что местные власти понимает всю опасность ситуации", - подчеркнул глава Минздрава.
В ближайшее время ведомство начнет подробно разъяснять противоэпидемические нормы в процессе выборов, чтобы они были максимально безопасными как для членов комиссий, так и для избирателей. Министр также отметил, что на сегодняшний день соблюдение противоэпидемических рекомендаций - это уже не экстренные меры, а базовые правила.
Новости по теме:
- Зеленский поручил подготовиться к местным выборам в условиях карантина
- ЦИК разъяснил вопросы участия организаций политпартий в формировании избирательных комиссий на местных выборах
- ЦИК объявил о начале избирательной кампании с 5 сентября
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram