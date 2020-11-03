Избрали 5 тыс. 428 депутатов и 282 сельских, поселковых, городских головы.

На сегодня установлены результаты выборов депутатов 237 местных советов в 24 регионах Украины.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии, по информации, поступившей от территориальных избиркомов, по состоянию на 12:00 3 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 237 местных советов в 24 регионах. Всего избраны 5 тыс. 428 депутатов. В частности, в 5 районных советов - 162 депутата, в 39 городских - 1 тыс. 072 депутата, в 60 поселковых - 1 тыс. 311 депутатов, в 133 сельских - 2 тыс. 883 депутата. Кроме того, признаны избранными 282 голов (68 - городских, 69 - поселковых, 145 - сельских) также в 24 регионах.

"По состоянию на сегодня еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений. В то же время завершается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии", - сообщили в ЦИК.

Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1 тыс. 232 таких протокола, что составляет более 82% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь, областным ТИК передано 1 тыс. 063 протокола (более 77,8%).

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи