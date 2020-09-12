Чаще других правом изменения избирательного адреса воспользовались избиратели в Киеве, Киевской, Одесской и Львовской областях.

Более 98 тысяч украинская изменили свой избирательный адрес, на рассмотрении остается еще около 2 тысяч заявлений.

Об этом говорится в сообщении Отдела взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

Как отметили в ЦИК, 10 сентября завершился срок подачи заявлений в отделы ведения Государственного реестра избирателей для изменения или определения избирательного адреса на местных выборах 25 октября.

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Таким образом, с 1 июля и по состоянию на 18:00 11 сентября изменили или определили свой избирательный адрес 98 тыс. 286 избирателей, из них в режиме онлайн это сделали 41 тыс. 118 человек.

По данным ЦИК, на рассмотрении в отделах ведения ГРИ остается еще около 2 тысяч заявлений избирателей.

Больше всего избирателей, которые воспользовались правом изменения избирательного адреса, зафиксировано в Киевской области - 23 тыс. 620, Киеве - 15 тыс. 332, Одесской области - 9 тыс. 333 и Львовской области - 7 тыс. 134 избирателя.

Также отмечается, что 10 сентября в отделы ведения ГРИ было подано 19 тыс. 779 заявлений, что составило 19% от общего количества.

Местные выборы в Украине - что известно

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

18 мая ЦИК утвердила порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса, что позволит внутренне перемещенным лицам и другим мобильным внутри страны гражданам определять избирательные адреса по местам фактического проживания и голосовать на всех видах выборов.

11 июня ЦИК утвердила порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, открыв возможность участвовать в выборах гражданам, которые были лишены участия в выборах из-за того, что не имеют "прописки" и избирательного адреса.

24 июля ЦИК внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического места жительства избирателя. В соответствующем заявлении необходимо лишь указывать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.

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Автор: Антонина Доломанжи