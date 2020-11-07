Обращение ЦИК обосновано рядом судебных постановлений, в которых установлены обстоятельства нарушений, допущенных Каролино-Бугазской сельской ТИК Белгород-Днестровского района Одесской области.

Центральная избирательная комиссия просит Нацполицию проверить обстоятельства нарушения избирательных прав граждан на местных выборах.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, в ЦИК поступили отдельные определения пятого апелляционного административного суда, в которых установлены обстоятельства допущенных Каролино-Бугазской сельской ТИК Белгород-Днестровского района Одесской области нарушений избирательных прав отдельных граждан быть избранными во время выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах и Каролино-Бугазского сельского головы.

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Также в одном из постановлений говорится о нарушении избирательных прав гражданки Кириленко С. А. как избирателя в связи с исключением ее из списка избирателей по избирательному участку №510693.

В ЦИК отмечают, что в этих решениях установлена невозможность возобновления нарушенных избирательных прав путем признания выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и Каролино-Бугазского сельского головы 25 октября несостоявшимися и назначения повторных выборов.

"Учитывая указанное, а также имеющийся объем законодательно определенных полномочий Центральной избирательной комиссии, ЦИК обратилась в Нацполицию для проведения проверки изложенных в постановлениях Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины мер реагирования", - говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Должны быть избранными депутаты 1 тыс. 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

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Автор: Антонина Доломанжи