Владислав Сергеев известен в городе "как сексуальный маньяк, отсидевший за решеткой за издевательство над женщинами".

Представителем городской избирательной комиссии Ужгорода от «Оппозиционной платформы - За жизнь» стал ранее судимый за изнасилование Владислав Сергеев.

Читайте такжеСкандальный блогер Домбровский стал кандидатом на пост мэра ОдессыОб этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

«Комиссия координирует работу 68 участковых комиссий, это более тысячи человек, большинство из которых женщины», – отметил он.

При этом журналист предложил прочитать статью газеты «Старый Замок» за 2013 год, написанную по данным уголовного дела Сергеева. Тогда эту тему вспомнили, потому что он презентовал свою книгу.

Как процитировал статью Глагола, на свободе Сергеев сразу же начал активную общественную деятельность, представлялся журналистам, как председатель благотворительного фонда «Общественный шаг». А теперь взялся еще и за политическую деятельность, став официальным членом городской избирательной комиссии от ОПЗЖ.

Владислав Сергеев: детали уголовного дела

Как отмечается в статье, Сергеев известен в Ужгороде «как сексуальный маньяк, отсидевший за решеткой за издевательство над женщинами».

Одной из его жертв стала 46-летняя жительница Ужгорода, которая возвращалась домой, когда ее сзади догнал и сбил джип. Вместо того, чтобы отвезти женщину в больницу, Сергеев повез ее к себе домой, где удерживал и издевался над ней более суток.

«...набросился на нее с кулаками, разбил до крови нос. Далее потащил в ванную комнату, засунул ее голову под кран, все время говоря о том, что та должна удовлетворить его оральным способом. Когда она снова категорически отказала, Владислав начал большим пальцами вдавливать своей жертве глаза. Потом снова бил, издевался, пытаясь заставить женщину поласкать его...», - отмечается в статье

Второй жертвою стала его знакомая, которая пришла к нему по приглашению.

«Обычного секса он не желал – ему хотелось, чтобы девушка удовлетворила его оральным способом. Когда та тоже отказала, снова разозлился и начал бить. Пытки этой жертвы продолжались целую ночь: Владислав и душил девушку, и засовывал ее голову под кран, бил по голове, разъюшил нос – одним слово, не оставил на несчастной живого места», – говорится в статье.

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Автор: Катерина Шварц