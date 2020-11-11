Зафиксированные нарушения избирательного законодательства единичные, но не масштабные.

Накануне второго тура местных выборов наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксируют факты подкупа избирателей, незаконной агитации и всплеск черного пиара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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По его словам, нарушения, которые фиксируют наблюдатели КИУ накануне второго тура местных выборов, не масштабные.

"Мы фиксируем точечные нарушения, связанные с фактами незаконной агитации. В частности, это старая проблема по распространению агитационных материалов без исходных данных. Но мы отмечаем, что эта проблема является чрезвычайно серьезной - она может свидетельствовать о теневом характере финансирования избирательной кампании", - отметил председатель КИУ.

Наблюдатели также фиксируют и единичные факты использования местного админресурса кандидатами.

Например, в Черкассах на страницах коммунальных предприятий в соцсетях ведется агитация за действующего мэра Анатолия Бондаренко, который является кандидатом на пост городского головы.

"Также мы фиксируем единичные факты подкупа избирателей. Например, в Ривненской общине городской голова Ривне Виктор Шакирзян, который является кандидатом на должность мэра, совместно с однопартийцами из политической партии "Ривне вместе" предоставлял бесплатно медицинским учреждениям города новые кислородные баллоны. Причем в СМИ распространялось сообщение о том, что политическая партия совместно с кандидатом предоставляла эти услуги для учреждений здравоохранения", - рассказал Кошель.

Он уточнил, что в юридической плоскости доказать факт подкупа избирателей в этом случае будет достаточно сложно, однако в КИУ его толкуют именно как технологию подкупа избирателей, поскольку такая деятельность массово освещалась в СМИ.

По словам гендиректора КИУ, в отличие от первого тура сейчас наблюдатели фиксируют всплеск технологий черного пиара, в частности, в различных Telegram каналах и Facebook-группах.

Выборы 2020: Что известно

15 ноября второй тур выборов состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке Киевской области.

На 22 ноября второй тур выборов городских голов запланирован в Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Львове, Дрогобыче (Львовская область), Ривне, Николаеве, Черкассах, Ужгороде, а также в Славянске (Донецкая область), Броварах (Киевская область) и Бердянске (Запорожская область).

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Автор: Антонина Доломанжи