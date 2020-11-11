15 ноября второй тур выборов запланирован в семи громадах.

Введение карантина выходного дня может повлечь снижение или обвал явки во время второго тура местных выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, во время второго тура планируется работа 500 наблюдателей КИУ, а в день голосования 15 и 22 ноября будет организована работа отдельных мобильных групп наблюдателей.

Кошель напомнил, что в воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов запланирован в семи громадах - Луцкой, Каменец-Подольской, Сумской, Краматорской, Херсонской, Одесской и Украинской.

В этот день участие в выборах могут принять более 1 млн 650 тыс. избирателей, которые в целом будут голосовать на 927 участках.

"Главная особенность второго тура заключается в том, что вполне вероятно, что выборы будут проходить в условиях карантина выходного дня... Уже в ближайшее время такое решение может принять Кабмин. Поэтому существует довольно высокая вероятность того, что введение карантина выходного дня может сказаться на дне голосования. В частности, это может привести к снижению или даже обвалу явки", - сказал Кошель.

В Комитете избирателей призывают главного санитарного врача Виктора Ляшко и министра здравоохранения Максима Степанова максимально акцентировать внимание на факторах по безопасности для избирателей, чтобы уменьшить влияние карантина выходного дня на голосование.

"Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет. Нужно сообщить избирателям о том, что 15 ноября будут соблюдены вопросы безопасности мероприятия - социальная дистанция, масочный и температурный режим и так далее", - подчеркнул Кошель.

Он отметил, что центральная власть должна провести разъяснительную работу о безопасности пребывания на избирательных участках и, в случае введения Кабмином карантина выходного дня, предусмотреть работу общественного транспорта в городах, где будет проведен второй тур выборов.

А местные власти гендиректор КИУ призвал проинспектировать готовность избирательных участков к голосованию.

Кошель напомнил, что 25 октября на отдельных участках не проводился температурный скрининг, выходили из строя термометры, не было разметок для соблюдения дистанции, а члены УИК весь день проводили в одной маске, не меняя ее.

"Поэтому местные власти должны сделать все необходимое для того, чтобы члены УИК были защищены", - подчеркнул он.

Карантин выходного дня в Украине

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидбезопасности позволить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей не превышало 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи