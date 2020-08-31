По словам зампредседателя партии, еще нет кандидатов в мэры Краматорска и Мариуполя.

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции" СН " Александр Корниенко заявляет, что партия еще будет определяться с кандидатами в мэры некоторых городов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после VII внеочередного съезда "Слуги народа".

На вопрос, что среди представленных на съезде кандидатов в мэры городов не было, в частности кандидата в мэры Луцка, Корниенко ответил:

"Нет Краматорска, Мариуполя... Мы определяемся с кандидатами еще. Там, где нет кандидатов, значит, мы продолжаем определяться".

Кого "Слуга народа" выдвинула кандидатами в мэры крупных городов: список

Сегодня, 31 августа, на VII внеочередном съезде партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности глав городов областного значения.

Так, кандидатом в мэры Винницы является председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов, Днепра – главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко, Житомира - ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов, Запорожья - первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко, Ивано-Франковска - юрист-консультант, директор частных компаний Александр Богачев, Киева - народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, Кривого Рога - генеральный директор ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик, Кропивницкого - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили, Львова - врач, депутат Львовского городского совета Тарас Клёфа, Николаева - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская, Одессы - доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов, Полтавы - предприниматель Сергей Иващенко, Ривне – председатель облгосадминистрации Виталий Коваль, Сум - народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Рябуха, Славянска - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина, Тернополя - актер, сценарист Виктор Гевко, Ужгорода - общественный деятель, советник председателя Закарпатской облгосадминистрации, депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей, Харькова-председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, Херсона - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кирилов, Хмельницкого - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук, Черкасс - предприниматель Виталий Ильченко, Черновцов - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа" Виталий Другановский, Чернигова - депутат Черниговского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Юрий Тарасовец.

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Автор: Таня Поляковская