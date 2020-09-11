Киеву для эффективного управления необходимо вернуть деятельность районных советов и обеспечить принятие качественного закона о столице, убежден депутат Киевсовета Сергей Гусовский, который будет баллотироваться на должность городского головы столицы.

Об этом он рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государственным. Был простой шаг – отменить решение 2010 года, вернуть норму, что городской голова автоматически является руководителем исполнительного органа. Сейчас это называется: Киевская городская государственная администрация исполнительный орган Киевского городского совета. Там черт ногу сломит: он исполнительный орган или он государственная администрация?", - отметил Гусовский.

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Он также добавил, что поскольку руководителя городской государственной администрации назначает президент Украины, это делает его зависимым от президентской вертикали власти. "Конечно, городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом, не важно, это Порошенко, Зеленский или Янукович", - подчеркнул Гусовский.

По убеждению Гусовского, необходим закон о столице. Такой законопроект уже прошел первое чтение в парламенте, но требует значительной доработки. "Пока закон, который прошел первое чтение, очень сырой, там есть несколько хороших новелл, но он очень сырой. Поэтому есть простой шаг - отменить то, что было принято в 2010 году. Вернуть райсоветы", - подчеркнул Гусовский.

Напомним, 27 августа на своем съезде политическая партия "За будущее" выдвинула кандидатом на пост мэра столицы депутата Киевсовета и предпринимателя Сергея Гусовского. По его убеждению, столица Украины должна давать пример другим городам, прежде всего в эффективности использования средств, развитии, решении экологических проблем. Чего пока нет.

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Автор: УНИАН