Украинцы получили возможность изменить избирательный адрес онлайн

Все избиратели смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн.

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Как сообщается на сайте Минцифры, до 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Для того чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. А также подгрузить один из документов:

• справка ВПЛ

• договор аренды жилья

• документ о праве собственности на жилье

• документ, который удостоверяет осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу

• документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которой зарегистрировано по определенному адресу

• документ, который удостоверяет осуществление избирателем уходу за лицом, место жительства которой зарегистрировано по определенному адресу

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторной смене в течение следующих 6 месяцев.

Напомним, на 25 октября этого года в Украине запланированы местные выборы. Начиная с 1 июля, украинцы могут изменить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на выборах. Такую возможность граждане Украины получили благодаря новому Избирательному кодексу, который вступил в силу с 1 января 2020 года.

Раньше для изменения избирательного адреса граждане были вынуждены обращаться в отделы ведения Государственного реестра избирателей.

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