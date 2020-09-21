Киевская городская партийная организация ВО "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25-го октября 2020 года.

Такое решение было принято на конференции политсилы 21 сентября. Его кандидатуру единогласно поддержали все участники конференции, передает пресс-служба.

Перед голосованием Кучеренко отметил, что нынешняя ситуация в Киеве становится угрожающей для будущего киевлян, наших детей и внуков. В презентации программы он отметил, что столичная команда "Батькивщины" имеет стратегию решения главных проблем украинской столицы - модернизации жилого фонда и инфраструктуры, справедливые тарифы, уменьшение пробок, утверждение Генплана города и упорядочения застройки, экологические вопросы.

"Сегодня Киев - в глубоком и системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды – безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", - заявил Алексей Кучеренко.

Также делегаты конференции утвердили предвыборные списки кандидатов от «Батькивщины» в киевский городской совет.

В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли Алексей Кучеренко, председатель Киевской городской «Батькивщины» Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гоцуляк.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН