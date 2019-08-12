Верховный суд снова отказал Коровченко в удовлетворении иска

Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с очередными исками про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе.

Вчера, 11 августа, коллегия судей Верховного Суда Украины дважды отказала кандидату по 210 округу Коровченко Сергею в удовлетворении исков.

Об этом стало известно во время прямой трансляции из зала суда.

Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с очередными исками про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе. Кроме того, кандидат был намерен в судебном порядке заставить ЦИК установить результаты выборов и внести его в список народных депутатов.

Коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении исков, так как во время рассмотрения искового заявления, судом не было установлено бездеятельность ЦИК, то есть ЦИК не могла установить результаты, так как дело слушалось в суде, соответственно ЦИК действовала в рамках закона.

По мнению экспертов, подобные действия это попытки повлиять на работу ЦИК и желание как можно скорее зафиксировать сфальсифицированный результат.

“То, что делает Коровченко ни более, чем обычный цирк. Подавать и рассматривать по два иска в день с целью надавить на ЦИК и ускорить процесс объявления победителя - банальный страх лишиться заветного мандата. А в свете последних событий, шансов получить неприкосновенность практически не осталось. Нужно понимать, что ЦИК до сих пор не установил результаты выборов, только из за массовых фальсификаций и правонарушений, которые имеле место быть в ОИК под руководством главы Соколовской, представителя Коровченко”, - эксперт Анатолий Харченко.

Напомним, днем ранее Черниговский окружной административный суд вынес решение о признании голосования на избирательном участке гериатрического пансионата недействительным, учитывая массовые фальсификации. А это означает поражение Коровченко на досрочных парламентских выборах в Верховный Совет Украины.