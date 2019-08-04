КИУ посчитал, сколько партиям обошелся один голос в их поддержку на выборах

Самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий «Всеукраинское объединение «Факел» и «Независимость».

Комитет избирателей Украины посчитал, во сколько партиям обошелся один голос на выборах в Верховную Раду.

Как сообщили в КИУ, организация сопоставила официально потраченные партиями средства на предвыборную кампанию и количество голосов в их поддержку. Также учитывались деньги, внесенные в ЦИК в качестве залога.

Самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий «Всеукраинское объединение «Факел» и «Независимость». Так, ПО «Факел» внесла залог в 4,1 миллиона гривен ($160 тыс.) и потратила на агитацию 2,4 миллиона ($81 тыс.). В общем политсила получила 7739 голосов, то есть один голос обошелся в 861 гривну ($33,69).

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Партия «Независимость» в целом потратила 6,4 миллиона и получила 7970 голосов. Один голос стоил 809 гривен.

Меньше всего на один голос потратил победитель выборов — партия «Слуга народа» — 118,8 миллиона гривен расходов на 6 млн 307 тыс. 792 голоса. Цена голоса — только 19 грн ($0,74). На втором месте «Партия Шария» — 26 гривен ($1).

В целом рейтинг партий по этому показателю выглядит так:

ВО «Факел» — цена голоса 861 грн ($33,69). «Независимость» — 809 грн (31,61). «Самопомощь» — 359 грн (14,69). Аграрная партия Украины — 334 грн ($13,07). «Социальная справедливость» — 331 грн ($12,95). «Патриот» — 272 грн ($10,64). «Украинская стратегия Гройсмана» — 265 грн ($10,37). «Сила права» — 235 грн ($9,19). «Оппозиционный блок» — 214 грн ($8,37). «Радикальная партия Олега Ляшко» — 198 грн ($7,75). «Гражданская позиция» — 195 грн ($7,63). «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» — 158 грн ($6,18). «Сила Людей» — 149 грн ($5,83). «Голос» — 129 грн ($5,05). ВО «Свобода» — 90 грн ($3,25). «Европейская Солидарность» — 88 грн ($3,44). ВО «Батькивщина» — 76 грн ($2,97). «Сила и честь» — 56 грн ($2,19). «Партия Зеленых Украины» — 44 грн ($1,72). «Оппозиционная платформа «За жизнь» — 34 грн ($1,33). «Партия Шария» — 26 грн ($1). «Слуги народа» — 19 грн ($0,74).

Напомним, 3 августа ЦИК установила официальные результаты выборов в Раду в общегосударственном округе.