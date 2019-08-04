КИУ посчитал, сколько партиям обошелся один голос в их поддержку на выборах
Комитет избирателей Украины посчитал, во сколько партиям обошелся один голос на выборах в Верховную Раду.
Как сообщили в КИУ, организация сопоставила официально потраченные партиями средства на предвыборную кампанию и количество голосов в их поддержку. Также учитывались деньги, внесенные в ЦИК в качестве залога.
Самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий «Всеукраинское объединение «Факел» и «Независимость». Так, ПО «Факел» внесла залог в 4,1 миллиона гривен ($160 тыс.) и потратила на агитацию 2,4 миллиона ($81 тыс.). В общем политсила получила 7739 голосов, то есть один голос обошелся в 861 гривну ($33,69).
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Партия «Независимость» в целом потратила 6,4 миллиона и получила 7970 голосов. Один голос стоил 809 гривен.
Меньше всего на один голос потратил победитель выборов — партия «Слуга народа» — 118,8 миллиона гривен расходов на 6 млн 307 тыс. 792 голоса. Цена голоса — только 19 грн ($0,74). На втором месте «Партия Шария» — 26 гривен ($1).
В целом рейтинг партий по этому показателю выглядит так:
- ВО «Факел» — цена голоса 861 грн ($33,69).
- «Независимость» — 809 грн (31,61).
- «Самопомощь» — 359 грн (14,69).
- Аграрная партия Украины — 334 грн ($13,07).
- «Социальная справедливость» — 331 грн ($12,95).
- «Патриот» — 272 грн ($10,64).
- «Украинская стратегия Гройсмана» — 265 грн ($10,37).
- «Сила права» — 235 грн ($9,19).
- «Оппозиционный блок» — 214 грн ($8,37).
- «Радикальная партия Олега Ляшко» — 198 грн ($7,75).
- «Гражданская позиция» — 195 грн ($7,63).
- «Движение Новых сил Михаила Саакашвили» — 158 грн ($6,18).
- «Сила Людей» — 149 грн ($5,83).
- «Голос» — 129 грн ($5,05).
- ВО «Свобода» — 90 грн ($3,25).
- «Европейская Солидарность» — 88 грн ($3,44).
- ВО «Батькивщина» — 76 грн ($2,97).
- «Сила и честь» — 56 грн ($2,19).
- «Партия Зеленых Украины» — 44 грн ($1,72).
- «Оппозиционная платформа «За жизнь» — 34 грн ($1,33).
- «Партия Шария» — 26 грн ($1).
- «Слуги народа» — 19 грн ($0,74).
Напомним, 3 августа ЦИК установила официальные результаты выборов в Раду в общегосударственном округе.