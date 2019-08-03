ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

По избирательным спискам "Слуга народа" получает 124 места в парламенте, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" – 23, "Голос" - 18.

Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Комиссия по результатам проработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по спискам партий установила официальные результаты парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.

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Комиссия в двух экземплярах составила соответствующий протокол об итогах голосования, который огласила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Согласно протоколу, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 793 голосов), партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 111 голосов), "Батькивщину" - 8,18% (1 млн 196 тыс. 303 голосов), "Европейскую солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс. 620 голосов), "Голос" – 5,82% (851 тыс. 722 голосов).

Не преодолели проходной барьер в 5% Радикальная партия Олега Ляшко, которую поддержали 4,01% избирателей (586 тыс. 384 голоса), "Сила и честь" - 3,82% (558 тыс. 652 голоса), "Оппозиционный блок" - 3,03% (443 тыс. 195 голосов), "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% (352 тыс. 934 голосов), "Партия Шария" - 2,23% (327 тыс. 152 голоса), ВО "Свобода" - 2,15% (315 тыс. 568 голосов), "Гражданская позиция" - 1,04% (153 тыс. 225 голосов).

Менее 1% поддержки украинцев набрали Партия зеленых - 0,66% (96 тыс. 659 голосов), "Объединение "Самопомич" - 0,62% (91 тыс. 596 голосов), Аграрная партия Украины - 0,51% (75 тыс. 509 голосов),"Рух новых сил Михеила Саакашвили" - 0,46% (67 тыс. 740 голоса), "Сила людей" - 0,19% (27 тыс. 984 голоса), "Сила права" - 0,13% (20 тыс. 340 голосов), "Патриот" - 0,11% (16 тыс. 123 голосов), "Социальная справедливость" - 0,10% (15 тыс. 967 голосов), "Независимость" - 0,05% (7 тыс. 970 голосов), ВО "Факел" - 0,05% (7 тыс. 739 голосов).

Таким образом, по избирательным спискам "Слуга народа" получает 124 места, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" – 23, "Голос" - 18.

Глава ЦИК также объявила избранных народных депутатов по спискам каждой из партий.

Соответствующий протокол подписали 14 присутствующих на заседании членов ЦИК (двое членов ЦИК находятся в командировке), а также уполномоченные представители партий.

Не позднее чем на пятый день со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародовать их в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".