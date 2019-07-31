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ЦИК приняла на обработку уточненные протоколы еще от двух окружных комиссий

12:13, 31 июля 2019
Выборы 2019
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В заседании Центризбиркома объявлен перерыв ориентировочно до 16.00 / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия приняла уточненные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах еще от двух окружных избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба комиссии, на заседании ЦИК приняла уточненные протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатных избирательных округах № 19 (Волынская область) и № 86 (Ивано-Франковская область).

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В заседании Центризбиркома объявлен перерыв ориентировочно до 16.00.

Как сообщал УНИАН, 30 июля ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.

По состоянию на 30 июля ЦИК установила результаты выборов в 84 ОИО.

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Теги: #ЦИК#выборы в Раду