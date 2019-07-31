ЦИК приняла на обработку уточненные протоколы еще от двух окружных комиссий

Сегодня на заседании Центризбирком принял протоколы окружных комиссий с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОИО № 19 и № 86.

Центральная избирательная комиссия приняла уточненные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах еще от двух окружных избирательных комиссий. Как сообщает пресс-служба комиссии, на заседании ЦИК приняла уточненные протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатных избирательных округах № 19 (Волынская область) и № 86 (Ивано-Франковская область). Читайте такжеЦИК приняла оригиналы протоколов со всех территориальных избирательных округов В заседании Центризбиркома объявлен перерыв ориентировочно до 16.00. Как сообщал УНИАН, 30 июля ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий. По состоянию на 30 июля ЦИК установила результаты выборов в 84 ОИО.

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