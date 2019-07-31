ЦИК приняла на обработку уточненные протоколы еще от двух окружных комиссий
Центральная избирательная комиссия приняла уточненные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах еще от двух окружных избирательных комиссий.
Как сообщает пресс-служба комиссии, на заседании ЦИК приняла уточненные протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатных избирательных округах № 19 (Волынская область) и № 86 (Ивано-Франковская область).
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В заседании Центризбиркома объявлен перерыв ориентировочно до 16.00.
Как сообщал УНИАН, 30 июля ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.
По состоянию на 30 июля ЦИК установила результаты выборов в 84 ОИО.